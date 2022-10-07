110學年度全國中等學校跆拳道標賽進行完兩天品勢項目後，7日起繼續在新竹縣立體育館進行4天對打項目賽程，對打項目人數報名激增加超過1000人，首日賽程國中組冷門頻傳、新人爭出頭，國中男子組45公斤級高達86人參賽，最終由桃園市楊光國中三年級選手李霽元單日打下7連勝，摘下個人生平以來的首個全國冠軍，賽後的心願很簡單，就是「吃雞排」。

全中錦跆拳道賽今年選定在PLG新竹攻城獅主場新竹縣立體育館內舉行，特別新購入地墊保護裡面有NBA等級的地板，讓選手都可以在視野非常寬廣的室內舉行，中華民國中小學跆拳道聯合總會會長林德昭特別強調：「全中錦以向下紮根、向上成長為目標，鼓勵選手參賽不做任何限制，但比賽品質，包括場地、獎牌和獎盃都不比全國賽遜色，甚至還有網路直播，讓選手有國際賽的臨場感，增加選手的比賽經驗。」

對打首日賽程進行國中男、女組13個量級賽事，參賽選手相當踴躍，其中不乏今年花蓮全中運金牌或是世少國手、戰況激烈，像是今年的世少國手台中市新光國中江沄蓁都在4強止步，爆出不少冷門，首日對打7金全部分散到不同的7所學校。

戰況最激烈又屬國中男子組45公斤級，參賽人數最多達86人，想擁有金牌得單日連戰7場才行，最終楊光國中三年級好手李霽元在金牌戰以直落二打敗對手摘金，贏得人生首面全國興賽事金牌，李霽元說：「是有點意外，而好累，第一次這樣單日連打7場，本來是想盡力而為就好，沒想到能摘下金牌。」

李霽元這面人生第一面全國金牌得來不易，他在一個月內體重從50公而降到45公斤，這個月完全不碰他喜愛的炸物，他解釋：「因為覺得在這個量級比較有機會，雖然我去年第3場就落敗，但今年終於如願摘金。」賽後李霽元被問最想做什麼來慶祝金牌，他回應：「炸雞排，但也只能吃一個，也得要有節制！」李霽元希望透過這面金牌可以讓他如願明年登上全中運的擂台。

國女組部份，44公斤級有41人參賽，萬芳國中廖韋媗在金牌戰與育林國中劉品圻打到最後一局還以6比6平手，最後以踢上端次數較多而被判定獲金牌，這也是現就讀國二的廖韋媗生涯的第一面全國性賽事金牌，賽後她卻是眼眶泛淚說：「我覺得我打的不好，教練說其實我被對方得手幾次都沒算到分才拿到這面金牌，我應該可以打得更好！」

楊光國中李霽元（左）勇奪110學年跆拳道全中錦國男組45公斤級金牌。（大會提供）