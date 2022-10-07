立委費鴻泰與地方鄉親仍一起力挺國民黨台北市長參選人蔣萬安。（費鴻泰提供）

台北市長選戰白熱化，國慶三天連假的前夕，早上雖然下起陣雨，但立委費鴻泰與地方鄉親仍一起力挺國民黨台北市長參選人蔣萬安，大家一致認同「風雨生信心、萬安讚讚讚」。

費鴻泰在上午11點陪蔣萬安到中崙市場掃街，跟鄉親們請託。蔣萬安也與費鴻泰一到現場感受到支持者非常熱情，到市場跟每一個店家和攤商拜託。

費鴻泰說，很多店老闆都異口同聲，「我們快要受不了，疫情嚴峻關係加上景氣不佳，做生意的幾乎都叫苦連天，生活上的壓力讓他們大喊受不了。」大家期待蔣萬安能帶給台北市新契機。

市場內買菜民眾很多，見到蔣萬安與費鴻泰時都紛紛為他們加油。費鴻泰與團隊長期在中崙市場假日現場服務，很多民眾見到費鴻泰都說：「我都投給費鴻泰。」抱著感恩的心，費鴻泰點滴在心頭，希望鴻泰多年來認真正面的形象，可以給國民黨加分、給蔣萬安加分。

接近中午時刻，費鴻泰跟蔣萬安委員、議員戴錫欽也一起在中崙市場二樓用餐，享受到中崙市場在地美食；同時，也希望蔣萬安當選市長之後，台北市的各類市場、夜市都可以一片繁榮起來，讓我們台北市引以為傲的飲食文化在全世界發光發熱，讓台北市成為適合觀光的國際大都市。

費鴻泰下午再陪蔣萬安到松山區宮廟「慈祐宮」、「台北府城隍廟」，分別拜會慈祐宮陳玉峰董事長以及府城隍廟周永興主委，這二位宮廟領導人都是費鴻泰的地方好友，分別都給蔣萬安很好的建議。宗教寺廟對於撫慰人心與社會安定來說，是非常重要的地方，可以稱為社會一股安定的力量。

傍晚時刻正逢下班人潮，費鴻泰陪同蔣萬安到松山區最著名夜市「饒河夜市」，齊唱「台北的天空」，風雨生信心，費鴻泰邀請饒河夜市自治會長郭洪金鳳大姊一起帶著競選團隊到夜市拜票。大家也期待蔣萬安選上市長後帶給我們新的氣象。