國民黨高雄市長參選人柯志恩將於7日晚間在三鳳宮舉辦首場廟口開講活動，柯志恩在活動結束前更首度開金嗓與群眾合唱「快樂的出航」，將現場氣氛炒熱到最高點。（洪浩軒攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩將於7日晚間在三鳳宮舉辦首場廟口開講活動，此次找來台南市長參選人謝龍介助講。（洪浩軒攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩將於7日晚間在三鳳宮舉辦首場廟口開講活動，並邀請知名台語歌手翁立友到場獻唱。（洪浩軒攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩將於7日晚間在三鳳宮舉辦首場廟口開講活動，此次找來台南市長參選人謝龍介助講，並邀請知名台語歌手翁立友到場獻唱，柯志恩在活動結束前更首度開金嗓與群眾合唱「快樂的出航」，將現場氣氛炒熱到最高點。

活動開場除了有精采的鼓陣表演，翁立友也獻唱《手中情》、《我問天》等經典歌曲，現場數百名支持者聽得如癡如醉。高市議員童燕珍、黃柏霖、曾俊傑、黃香菽也輪番上陣向支持者喊話，強調這幾年大家在高雄都過得不好，希望藉由此次選舉翻轉高雄。

謝龍介登台助講時，突然下起大雨，但支持者不畏風雨，仍穿上雨衣留在現場吶喊，謝龍介狠酸，陳其邁說2年拚4年，但相信高雄人沒有感受到，台南跟高雄一樣，年輕人不但不結婚、不生子還紛紛北漂，一個城市沒讓年輕人感覺到希望，未來不會進步只會愈來愈渺茫，他相信只要讓最有魄力的柯志恩當選市長，高雄就會大蛻變。

柯志恩怒批，即便高雄是綠到出汁的選區，但她始終相信只要努力、不怕輸就會得勝。高雄三民區除了是教育文粹之地，也是人口密度第二高的繁華地區，但這幾年人口不斷流失，這些都是市府需要深刻檢討的地方。

柯志恩強調，大家都歡迎台積電及高科技產業進駐高雄，但高雄有135萬勞工，不是人人都可以進入高科技產業，這2年來大家生活都過得不好、薪水也沒比較高。她認為，當高雄市長不能只看4年，而是要前瞻未來10年甚至20年，她會用教育專業翻轉高雄。