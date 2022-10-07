美國周五將大陸長江存儲晶片公司在內共31家中國企業列入禁制實體清單，因為美國官員無法查驗這些企業，以確認他們值得信任而且負責任地處理敏感技術出口項目。

《路透》報導說，美國還從「未經核實的名單」中刪除了9家實體企業，其中包括無錫生物，該公司2月曾被列入名單，當時消息一出，引起該公司股價暴跌。「未經核實的清單」，則是美國商務部對貿易黑名單採取嚴厲限制的潛在對象。

美國法律規定，出口商在向實體名單上的公司發送貨物之前必須進行詳實的調查，並且可能需要依規定申請出口許可證。

文章來源：U.S. adds 31 Chinese entities to export control list
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