繼歐盟通過BA.4、5 雙價疫苗緊急使用授權（EUA）後，日本5日也跟進通過BA.4、5雙價疫苗EUA。國民黨智庫召集人陳宜民昨質疑，中心防疫指揮官王必勝曾說會跟日本同步，結果台灣至今還在等廠商補資料，這是行政怠惰，還是有意阻撓？

陳宜民認為，民進黨政府如此拖延BA.4、5雙價疫苗EUA審查，將可能使得今年無法有BA.5 雙價疫苗抵台；為保障國人健康，呼籲民進黨政府盡速審查BA.4、5 雙價疫苗EUA，早日購入BA.4、5 雙價疫苗，有效提升國人免疫力。

陳宜民指出，目前新冠肺炎國際主要流行的病毒株已從BA.1、BA.2到BA.5，美國有88.7％染疫者是感染BA.5；而據國外研究，基於BA.1病毒株而研發的疫苗，抵抗BA.5病毒能力將遠低於基於BA.5病毒株研發的疫苗。

陳宜民說，美國FDA今年6月要求藥廠研發基於BA.5病毒株研發疫苗，8月31日也通過藥廠BA.5病毒株疫苗EUA，並於9月5日開始施打；日本也分別在9月1日、6日接受BNT與莫德納BA.5 疫苗EUA申請審核，並於10月5日通過。

陳宜民指出，王必勝9月12日曾說，莫德納會在9月下旬時提供資料給美國以外的其他國家審查EUA，BNT部分也預計9月下旬會補充其他申請資料，強調「我們跟日本的審查是同步的」，還曾允諾「BA.5次世代疫苗最快在11月後進貨」。

陳宜民質疑，如今日本已通過BA.5雙價疫苗EUA，台灣卻還在資料審查中，甚至還在等廠商補上技術性資料，這是行政怠惰還是有意阻撓？