味全龍7日靠著先發投手伍鐸7局無責失好投，加上吉力吉撈・鞏冠敲出本季第13轟助拳，以6比1擊敗樂天桃猿奪下4連勝，伍鐸拿下本季第4勝且是中職生涯第60勝，成為史上第4位達成此里程碑的洋投。

「他真的是很不可思議。每次球隊需要他做什麼，通常他都不會讓你失望，很謝謝他。」總教練葉君璋賽後說。本季伍鐸原本擔任球隊終結者，但他「砸鍋」機率越來越高，教練團決定將他拉回先發，而他轉先發後4場比賽拿下2勝1敗，且都至少能夠投滿5局。

伍鐸此役僅被敲2支安打，失掉1分非責失，前5局更是沒讓桃猿打者敲安，他透露能夠成功壓制「暴力猿」打線的關鍵，「感謝布里悍前幾天的啟發。我特別研究他前幾天如何面對樂天的打者，今天就是盡量把球控在本壘板兩側，創造不同速差，很高興能有這樣的成績。」

拿下這1勝後，伍鐸中職生涯勝場數也來到60勝，成為繼勇壯、羅力、風神後，第4位達成此里程碑的洋投，聽聞自己達成里程碑，他表示這是無比的榮幸，但相較於個人成績，更希望球隊成績能夠維持高檔，「我只是盡量幫助球隊，球隊近況也比之前好很多，相信只要照著這樣的節奏下去，季後賽應該不遠。」

除了投手繳出好投，龍隊打線也有所發揮，面對桃猿先發投手狂威，在他5局投球中敲出8支安打攻下4分，葉總也認為，相較於之前都是狂威自己狀況不佳，今天龍隊打者確實掌握得很好。

龍隊首局靠著劉基鴻安打先攻下2分，5局鞏冠再補上陽春炮，本季第13轟出爐，也追上林立並列全壘打王，之前葉總就認為鞏冠很有機會能夠拿下全壘打王，「我相信應該會慢慢（拉開），如果他能繼續保持下去不是沒有機會，剩下10幾場以我對他的了解，如果能掌握，要挑戰20轟也不是不可能。」