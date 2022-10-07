台南一名莊姓男子與人妻不倫戀，還在車上發生性關係被女方配偶察覺，莊男慘被控告求償撫慰金。台南地院審理時，莊男辯稱與人妻的關係僅停留在本壘，連一壘都沒上，但法官不採信，認為莊男侵權屬實，應賠償50萬元為適當。可上訴。

判決書指出，男子主張，與A女曾為夫妻關係，已於今年離婚，但兩人婚姻存續期間，莊男明知A女已婚，仍於2021年10月間與A女在車上發生性行為1次，破壞他與妻子的婚姻幸福美滿，導致他身心嚴重受創，故依法向莊男請求100萬元撫慰金。

對此，莊男不否認有與A女在車內獨處，但否認與A女發生性行為，稱當時兩人僅是在車內短暫停留，互動是類談情說愛、類打情罵俏，但關係均停留在本壘板，未曾前進到一壘，遑論返回本壘，且男子提出的音檔中也不見不當言語與互動。

台南地院法官勘驗證據後，認為車內音檔超過5小時，應該不符合常人對於「短暫停留」的定義，且音檔中出現親吻聲、女性喘氣聲超過1分鐘以上，明顯超出一般與異性友人的互動，故不採信莊男說詞，酌情後判莊男應賠償50萬元為適當。可上訴。