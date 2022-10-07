哈利、梅根夫婦考量住家空間不夠大，正積極物色沿海的希望牧場（Hope Ranch）社區，消息傳進當地上流居民的耳裡似乎不悅，擔心他們會帶來「大型行李」。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，薩塞克斯公爵夫婦分別於2019、2021年產下一雙兒女亞契（Archie）、莉莉貝（Lilibet）。2020年，他們決定與王室切割，舉家遷至加州聖塔芭芭拉縣的小區蒙特西托(Montecito)，入住一間價值1,465美元(約台幣4.6億)的奢華別墅。房產網站形容看上去像是凡爾賽宮，擁有廣闊花園、私人遊樂場、室外泳池、9間臥室、16間浴室等。如今有消息指出，他們想搬家了，原因竟是嫌「房子不夠容納一家人」。

他們正在尋覓同樣位於聖塔芭芭拉縣，靠近沿海一處更隱密、人口僅2,200人的奢華社區「希望牧場」（Hope Ranch），據悉那裡住著許多大人物，像是知名饒舌教父狗爺(Snoop Dogg)、報紙出版商兼富豪溫迪·麥卡（Wendy McCaw）、女星洛斯頓(Vera Ralston)等。

幾十年來，該社區道路狹窄又蜿蜒，不易進出，居民維護交通避免車潮湧入。據希望牧場社區協會的人透露，一些居民對於哈利、梅根夫婦的到來感到憂心，深怕他們會帶來「行李」，稱「不是對他們有意見，只是覺得這裡的隱密與安寧會被破壞，帶來一場馬戲團…」