立法委員傅崐萁今(7)日於立法院前瞻第4期特別預算質詢行政院長蘇貞昌時表示，0918發生規模6.8地震，花蓮地區多處地方受創震災重建刻不容緩，立委傅崐萁針對花蓮震災五座嚴重損毀的斷橋、學校設施設備、花蓮-吉安高架化六個危險平交道改善，要求中央全權負責重建、修建與改善，獲得行政院蘇貞昌院長、工程會吳澤成主委、交通部胡湘麟次長及教育部長潘文忠當場允諾，由中央負責將五處斷橋修繕、6處平交道改善及學校經費核定。

尤其是震災造成六十石山及赤柯山農業道路嚴重落石與坍方，經傅崐萁要求，蘇揆指示農委會陳吉仲主委盡速將道路修繕完畢，做好邊坡防護阻隔落石掉落，為通盤解決農路坍塌問題，吳主委同意至兩座金針山現地勘災；有關震災導致偏鄉地區8天無水可用，他除要求經濟部長王美花至災區勘災，更要前瞻特別預算供水改善計畫挹注花蓮自來水延管。另針對振興花蓮觀光，交通部同意一週內研議補助花東自由行。

立委傅崐萁爭取中央全權負責震災重建 獲得行政院同意挹注中央經費加速完成。(戴志揚翻攝)

傅崐萁指出，本次花蓮縣共有45所學校受損，其中受損嚴重部分，已由縣政府拜託慈善機構協助，其餘40幾所學校設備設施共8000萬經費則向教育部申請，但教育部遲遲沒有核准，立委傅崐萁要求教育部盡速完成核定，教育部長潘文忠承諾會盡速核准。

傅崐萁表示，0918震災，衝擊到花蓮旅遊業，國慶連假住房率由地震前的9成多下滑到5成，但交通部只針對團客作補助，對於花蓮觀光產業振興成效有限，立委傅崐萁要求交通部加碼補助花東地區自由行，交通部次長胡湘麟允諾會請觀光局一個禮拜內提出解決方案。

立委傅崐萁又針對花蓮到吉安鐵路高架化的部分向交通部提出質詢，該段鐵路共有7個平交道，但有六個是危險路段，立委傅崐萁希望交通部盡速完成花蓮吉安鐵路高架化，交通部次長胡湘麟承諾會併入花東鐵路雙軌電氣化辦理。

立委傅崐萁質詢強調，六十石山及赤柯山兩處為重點觀光景點，每年8-9月都會有30萬人到此參觀，該處道路因巨石滑落導致路基毀損，且連續兩次邊坡滑落，為了讓當地居民及旅客安全，道路的修繕必須盡速完成。

傅崐萁更針對自來水接管問題進一步表示，前瞻計畫中”無自來水地區供水改善計畫”一到三期共編列15億預算，但只執行5億，執行率3成多，第4期共編列55.76億，由於本次震災，已將玉里、富里、卓溪等地區，部分水脈震斷，必須要盡快辦理延管工程，讓民眾不要無水可用。

立委傅崐萁最後表示，0918震災讓花東地區嚴重受損，嚴重影響交通、觀光、教育、民生等，希望中央政府可以盡速核撥經費，完成花東地區的災後重建，讓花東地區恢復過往的繁榮。