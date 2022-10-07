立崧黑心食品流竄，中檢發動第二波搜索查扣過期烏骨雞食品400隻，傳訊張姓負責人，訊後聲押獲准。（檢方提供／陳淑芬台中傳真）

台中立崧食品被爆料將過期食品改標，出貨給大型量販店及知名直播主，台中地檢署日前搜索立崧，傳訊張姓負責人、廖姓會計漏夜偵訊，5日各諭知30萬及15萬元交保。檢方持續追查黑心食品流向，昨天展開第二波搜索，查扣過期生烏骨雞食品400餘隻，今天再傳訊張男說明，訊後，以有勾串同案共犯、串證、湮滅證據及逃亡之虞等理由，向台中地院聲請羈押獲准。

立崧食品遭前員工爆料指出，公司長期要求員工將即將過期及過期的烏骨雞、百頁豆腐等食品標籤撕下，換貼改過保存期限的新標籤，再賣給知名量販店及直播拍賣網站，並向台中市食品安檢處檢舉。

中檢分案指派檢察官馬鴻驊指揮檢察事務官、保七及台中市衛生局人員，4日至廠方搜索，並傳訊業者張姓負責人、廖姓會計等相關證人到案，釐清案情。漏夜偵訊，5日凌晨以張及廖兩人涉犯《食品安全衛生管理法》、詐欺及偽造文書等罪嫌重大，分別以30萬、15 萬元交保。

檢方持續追查黑心食品流向，發現相關產品已輾轉運往外縣市，會同食藥署、彰化縣政府衛生局、南投縣政府衛生局及警方，在南投縣草屯地區1家食品公司，查扣遭改標生烏骨雞食品約100 餘隻。

10月6日再進行第二波查緝，同步前往高雄市、臺南市、雲林縣及台中市等地的上游生產廠商，釐清扣案烏骨雞食品是否為改標的過期產品；並循線追查下游販售廠商，查扣烏骨雞食品400 餘隻。

檢方今天再傳喚張姓負責人到案說明，訊後當庭逮捕，以有勾串同案共犯、串證、湮滅證據及逃亡之虞等理由，向法院聲請羈押獲准。