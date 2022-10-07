精品伴手禮品牌「日錦製造所」繼推出「橡子豬蜜香鹹蛋糕」後，首次挑戰跨界合作，與咖啡人必訪的台中知名文青咖啡館「Coffee Stopover Black」，打造快閃聯名產品「Musician金箔咖啡蛋糕」，開放預訂首周就熱銷售磬，快閃聯名活動僅至10月15日。

今年初甫創立的「日錦製造所」，品牌初衷為將經典傳統點心詮釋出獨特新風味，續中秋節成功翻玩台中在地鹹蛋糕後，此次轉攻台中知名伴手禮「蜂蜜蛋糕」，巧妙的將經典金箔蜂蜜蛋糕，與獨創配方咖啡豆完美比例結合。

日錦創辦人之一、近期喜獲金鐘提名節目「型男大主廚」固定主廚班底的陳佑昇分享，Coffee Stopover Black最新配方豆「音樂人Musician」使用5種不同產區的咖啡生豆及5種不同深淺烘焙法，使風味展現豐富底蘊，呼應音樂人在五線譜上演繹放鬆且迷幻的多元音符。

日錦發想將散發極淺焙香氣的「音樂人Musician」咖啡粉，與嚴選的紅柴蜜、日本上白糖、土雞蛋、北海道十勝鮮乳、日清紫羅蘭薄力粉等頂級食材製成經典蜂蜜蛋糕，中間夾餡則以濃郁的法國奶油乳酪和鮮奶油，融合濃縮萃取的咖啡液。

為提升口感層次，日錦在蛋糕體與夾餡間，額外刷上一層清酒風味的酒糖咖啡，最後蛋糕表層再覆蓋上耀眼迷人的金箔，若與「音樂人Musician」冷萃咖啡搭配享用，更能激盪出精彩的「音樂」火花。

日錦堅持手作限量提供與「Coffee Stopover Black」的快閃聯名產品「Musician金箔咖啡蛋糕」，即日起至10月15日、每周二晚間9點及每周六下午2點開放網路預訂，並同步開放訂購「橡子豬蜜香鹹蛋糕」，讓甜食控一次擁有「日錦」雙滋味。