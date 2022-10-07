台灣卡那卡那富族發展協會明天將於那瑪夏區瑪雅里的卡那卡那富族男子聚會所舉辦一年一度的米貢祭，重建後的男子聚會所同時舉辦啟用揭牌儀式，明晚青年之夜也邀請各族群青年會表演，歡迎民眾上山觀禮米貢祭，並參觀周邊系列產業活動。

高雄市原民會表示，「米貢」是源自卡那卡那富語mikongu的音譯，據古老的習俗，當小米收割完成準備要入倉之前，要舉辦收穫的祭儀，當天每個祭屋都要準備當年新收割的小米一把，以及自釀的小米酒、魚肉、黏糕及用來分享互贈的小米粽，透過儀式進行及祭歌、祭詞的內容，來表達對收穫的感恩、歡樂團聚並激勵未來，是卡那卡那富族一年當中最重視的祭典。

那瑪夏地區近年積極推動地方產業，推出賞米貢一日遊程，內容包含深度文化之旅、生態導覽、傳統美食市集等豐富內容，還加碼打卡就送市集現金券的活動，現金券僅適用於那瑪夏全區及傳統美食市集，透過此次祭儀，除了讓市民朋友了解高雄獨有族群文化外，也認識那瑪夏地方產業及觀光。

卡那卡那富族的男子聚會所的重建源起2021年3月7日，族人向高雄市長陳其邁反應男子聚會所方位沒有面對聖山，希望轉換方向，市長立即允諾全力協助重建祭儀場。

為遵循傳統，重建男子聚會所的柱子特別採用在地50年以上的杉木，由族人從公共造材中挑選，經防腐作業後搬運至祭儀場，作為興建祭儀場的重要材料，市府挹注工程費用630萬元，在去年6月一同與族人上山尋找作為男子聚會所的梁柱並標記號碼，於7月份砍筏杉木送至防腐作業等，歷經120天的工程期，在今年8月如期完工，並於明天米貢祭舉行揭牌儀式。

高雄市原民會主委阿布斯表示，原民會在重建過程中非常尊重族人意見，從取材到搭建，及各個程序儀式，都與族人共同討論。高雄市長陳其邁表示，祭儀場重建是族人傳承文化很重要的建設，市府全力以赴協助如期完成，也歡迎市民朋友們一起來了解高雄獨有族群卡那卡那富族的文化。