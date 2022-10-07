女星楊丞琳與大陸實力派男歌手李榮浩在2019年結婚，兩人因疫情一度分隔兩地超過300天，直到去年楊丞琳才屢屢飛大陸工作，終於重逢，更不時透過社群放閃；最近楊丞琳突然在微博發文，偷拍李榮浩練吉他吐槽「看看自己有多吵」，讓網友嚇到以為感情出問題，但文章最後她用1符號直接閃瞎眾人。

楊丞琳和李榮浩結婚近3年，在疫情影響下分隔兩地300多天，從去年1月開始她才頻繁往返台灣和大陸，更常常直接留在大陸和李榮浩在愛巢生活，還會分別在節目上不經意提起對方隔空秀恩愛；今（7日）楊丞琳曬出在家偷拍李榮浩的影片，直言「拍下來讓他看看自己有多吵」，一席話讓網友嚇到兩人感情是否出問題。

楊丞琳表面吐槽李榮浩，實則在秀恩愛。(圖/ 摘自楊丞琳微博)

畫面中李榮浩抱著吉他，專注地彈奏，似乎沒發現愛妻在一旁拍攝，楊丞琳無奈地說，「我其實也習慣了」，透露李榮浩只要在家一定抱著吉他，最後更不忘稱讚先生堅持練琴的毅力，還用了一個讚的符號。

短短幾行字和不到30秒的影片，大票粉絲都快要被閃瞎，一一留言表示，「表面吐槽實則秀恩愛」、「叫他教妳彈，下次妳吵他」、「丞琳是在炫耀近距離聽李榮浩老師的吉他solo嗎」、「好甜好甜甜死我了」。