桃園市中壢區公所與文化局合作舉辦「2022桃園街頭藝術嘉年華」，將於10月15日下午2時至6時，在光明公園及老街溪河岸步道熱鬧登場，現場將有街頭藝人接力演出、輪番較勁，最終選出最具特色街頭藝人，當天也請來世界級表演者作為示範演出，邀民眾到場同樂。

文化局表示，光明公園主舞台將有入選決賽的高手輪番上台較勁，最終選出2022桃園最具特色的街頭藝人。今年擴大辦理報名，吸引來自北北基桃眾多優秀街頭藝人參與，共116組報名，經初審後選出25組進入活動當日的決賽。

為推廣街頭藝術，獲前3名的街頭藝人將獲得禮券5萬元、3萬元、2萬元與獎座1座，另外還設有人氣分數投票，民眾也能在現場投票給自己喜歡的街頭藝人。

此外，這次也特別規畫街區互動展演舞台，以「回到街頭」作發想，讓街頭藝人回到街區表演，讓觀眾能近距離與街頭藝人互動，用打賞和投票支持街頭藝人，也可以在加油打氣牆寫下對街頭藝人想說的話。

文化局提到，當天也會安排精彩表演秀與示範演出，請來知名的十鼓擊樂團、世界級專業溜溜球扯鈴團虎劇團、足上舞伶楊立微、世界級小丑杜偉誠，還有花式調酒師梁嘉仁、中國笛吳笛吳宏仁上屆冠軍演出，現場也設有文創市集與美食攤位等，邀民眾到場同樂。