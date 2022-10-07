新光銀行於9月28日董事會後宣布，新任總經理由數位營運長李正國升任，經主管機關審查合格後生效；李正國於總經理就職儀式上表示，新光金控的資源豐富完整，新光銀行發展充滿無限潛力，未來將以溫度、準度及速度三個方式來凝聚團隊，藉由創新及提高產能、優化自身產品服務達到有機式成長（organic growth），持續獲利累積資本，作為未來發展的動力來源。

李正國表示，內部將跨區塊交流合作，藉由數位服務提供業務團隊更有效便捷的行銷工具，帶領新光銀行團隊優雅轉型，快步穩健前行。

李正國金融資歷完整，在玉山銀行、玉山金控服務26年餘，歷練分行存匯、消金、外匯、企金等業務，並任總行審查授信、企金產品開發與數位金融事業處數位金融長等職務，另於玉山金控帶領顧客價值暨風險小組業務，歷練相當完整。

李正國於2021年受新光銀行延攬加入團隊擔任數位營運長一職，推動數位轉型發展，構建行內數位競爭力與客群經營新模式，以達成數位業務績效目標；包含佈建與完善OU數位產品、提升帳戶數與存款餘額、擴展數位通路、完成line渠道開通，上線兩個月會員數已超過107萬人，個人化綁定也超逾3.5萬人，數位化推展績效表現亮眼。

新光金控提出「用戶為中心的體驗策略、打造數據價值鏈、擴大科技綜效」作為驅動數位轉型的三大引擎與計畫，就是希望加速整合集團的數位轉型創新能量，以數據與科技出發，從人才、品牌、文化塑造新光永續發展的利基。

李正國擁有銀行第一線業務和中後台風險管理的歷練，過去曾推動組織和數位轉型，期待這位具有數據分析、資訊科技與金融專業的總經理，引領新光銀行數位轉型創新，提升顧客體驗與價值，落實永續經營。