女團「假面女子」出身的日本寫真女神天木純（天木じゅん），清純甜美臉蛋下有著I罩杯核彈級上圍，是「童顏巨乳」偶像代表之一，更被封為「東洋乳神」，時常透過社群分享生活日常的她，今（7日）曬出去泡三溫暖的火辣美照，香汗淋漓畫面相當養眼。

天木純透露收工後自己跑去泡三溫暖，讓她感到相當幸福且被療癒，只見她全身脫光光只包著浴巾，一對豪乳根本藏不住，深邃事業線更是清晰可見，而她也因為太熱香汗淋漓，臉上和身體都是汗，畫面相當香豔。粉絲看了也直呼「美麗的女神」、「如此耀眼」、「太火辣了」、「皮膚也太好了」。

出身女團「假面女子」的天木純，因外貌跟AKB48渡邊麻友非常相似，被外界封為「巨乳版渡邊麻友」，清純外貌加上嬌小148 公分的身形下，擁有I級傲人上圍，在演藝圈迅速累積高人氣，接拍多部電視劇、電影及網路戲劇，參加綜藝節目也有不錯成績，而她也積極經營社群，IG擁有超過189萬粉絲追蹤，每次推出寫真集也造成搶購風潮，人氣居高不下。