受東北季風影響，花蓮入夜降下大雨，台9丁線（舊蘇花公路）61.3公里處發生土石流，目前雙向道路封閉；秀林鄉晚間達土石流紅色警戒發布標準，其中和中、和仁部落共疏散163戶，並安置和平國小禮堂及和平村辦公室2樓等二處，公所也在晚間10時宣布和平村明天停班停課一天。

依據氣象局雨量資料，從今天上午10時到晚間10時，秀林鄉和中雨量觀測站12小時累積雨量已經達到289mm，其中下午2到3時，時雨量每小時達到64mm。

秀林山區降下大雨，公所緊急疏散村民。（秀林鄉公所提供）

縣府指出，依據水保局花蓮分局訊息，豪雨土石流及大規模崩塌警戒預報，花蓮縣共計發布紅色警戒3條，分布於秀林鄉和平村，目前請鄉公所針對強制保全戶進行撤離疏散工作；黃色警戒10條，分布於秀林鄉富世村2條、景美村2條、秀林村4條、崇德村2條。

另外，縣府指出，依據水利署監控訊息，花蓮縣豐濱鄉淹水一級警戒，石梯坪站1小時雨量達到73.5mm， 豐濱鄉豐濱村（八里灣部落）、磯崎村、新社村（復興部落）、港口村、靜浦村，請即時進行淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

秀林鄉公所動員車輛，將村裡警戒區村民疏散安置。（秀林鄉公所提供）

秀林鄉長王玫瑰表示，土石流潛勢溪流發布黃色警戒擴大到秀林村、富世村、景美村、崇德村等4處，晚間緊急實施保全戶強制撤離，鄉內收容所全數開啟。和中、和仁部落保全戶進行預防性或強制撤離；和中部落保全戶120戶(實際居住349人)，安置地點為和平國小大禮堂、和仁部落保全戶43戶(實際居住76人)，安置地點為和平村辦公室2樓。

大雨危及公路交通，公路總局指出，舊蘇花公路，和中至和仁路段封閉期間，車流將改行駛台9線蘇花改中仁隧道，白牌機車晚間8時分別於和平、和仁火車站集結，晚間8時30分採前導後護行駛蘇花改。