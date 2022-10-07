金憓秀在《王后傘下》中飾演飾演為幫愛闖禍的王子們收拾善後，進而成為宮中跑步、做事速度最快的中殿娘娘。（Netflix提供）

52歲韓國影后金憓秀在主演新劇《王后傘下》中，飾演為幫愛闖禍的王子們收拾善後，進而成為宮中跑步、做事速度最快的中殿娘娘「林姀怜」，不得已拋下氣質與自尊，投入激烈的王室教育戰爭中，崔元榮飾演開啓國家太平盛世的聖君「李浩」，金海淑飾演把庶子出身的「李浩」扶上王位的大妃娘娘，曾在《我的上流世界》飾演家庭教師的玉子娟飾演妃子之一、揀擇後宮的首長「黃貴人」，曾在《以吾之名》飾演毒品搜查隊員的文相敏則飾演林姀怜的二兒子成楠大君「李強」，選秀節目《PRODUCE 101 S2》出身的柳善皓則飾演四兒子啟晟大君「李煥」。

該劇7日在首爾舉辦記者會，金憓秀戲裡戲外都母愛大發，還特別在前1天傳簡訊給主持人，請對方能多費心照顧對於這樣的活動還不太熟悉的兒子文相敏、柳善皓，讓2人聽到後直呼：「感動到起雞皮疙瘩！」文相敏也分享初次拍攝時非常緊張，還好金憓秀有先跟他聯絡，聊了很多關於拍戲的話題，緩解了他的緊張；柳善皓則透露，到現在都還不敢相信自己竟能與金憓秀這位大滿貫影后合作，並提到有場戲他很擔心在感情深度的詮釋上不夠好，幸虧金憓秀的帶領，2人一起正式演出時，他的情緒也就不知不覺地出現了，因此領悟到無法用語言表達的東西。

該劇也是金憓秀繼2013年《觀相大師：滅王風暴》後，第5部演出的古裝作品，她表示，一看到劇本就覺得題材相當新鮮，角色也非常有活力，沒理由不接演，大家也沒有理由不看。而她出道至今36年，儘管扮古裝的次數不多，2013年受訪時曾表示，自己仍為了隨時能演歷史劇一直沒打耳洞，敬業精神令人欽佩。她在2016年演出的《信號》被許多人稱為「人生戲劇」，被問到覺得《王后傘下》是否也會成為下一部「人生戲劇」時，金憓秀感性說，雖然自己沒有預知能力，但「人生戲劇」本來就是根據觀看者的感受而有所不同，但若是以好的戲劇、令人印象深刻的電視劇來做依據的話，那麼《王后傘下》似乎有充分的理由。

「國民媽媽」金海淑這次飾演要和中殿「林姀怜」對抗的大妃娘娘，表面看似對崔元榮飾演的兒子「李浩」充滿愛，但最後其實是為了滿足自己的慾望。金海淑在記者會上幽默表示，兒子雖然是個聖君，但後來發現他的後宮實在太多了，孩子也太多了，加上優柔寡斷，忍不住覺得為何兒子都不快點做決定，把問題都丟給後宮解決，雖然在百姓眼裡是個聖君，但在家人眼中並非如此，這番「真情告白」讓眾人笑聲不斷。

這次她與金憓秀的對決也是眾人期待的焦點之一，2人在10年前就曾合作過電影《神偷大劫案》，金憓秀透露前輩充滿熱情地準備，甚至熬夜不睡覺的樣子都讓自己深受感動，所以一起拍戲時，都會有種全身細胞都復甦的刺激感。金海淑則透露當初曾問導演會由誰飾演中殿，在得知是金憓秀後忍不住拍手鼓掌，之前合作時也覺得金憓秀不但演技棒人品也很優秀，也特別提到在辛苦的拍攝過程中，看著金憓秀的臉龐越來越瘦，但依然竭盡全力努力的樣子，讓自己感到很踏實，有這樣成為堅強後盾的金憓秀在身邊，自己也可以一直開心演戲下去。

《王后傘下》下周六（15日）起，每週六、日晚間10點在Netflix獨家與韓國同天更新。