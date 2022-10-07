第一金控公告，9月份稅後純益為17.27億元，月減率17.0％，主要受全球金融市場震盪影響所致。第一金控累計前九月稅後純益達164.28億元，年減率0.6％，已與去年同期水準僅一步之遙，前九月每股稅後純益(EPS)達新臺幣1.24元。

第一金9月子公司獲利來看，銀行與人壽保險的金融交易收益下滑，證券則是承銷收入挹注。

第一銀行因全球金融市場更加震盪的9月，升息加劇市場憂心景氣衰退與相較8月的股利收入減少，整體影響銀行金融交易利得帳面營收，使9月單月獲利減少至17.21億元，月減率12.9％，但9月呆帳費用已平緩，使獲利穩定，淨利息收入及手續費收入則較8月些微下滑。覆蓋率保持在684.02％之水位，逾放比則維持在0.18％。累計前九月稅後盈餘達160.22億元，年增率8.4％。

第一金證券受惠於承銷業務獲利上揚及營業費用減少，9月盈餘回升至7,861萬元，月增率18.5％，累計前九月稅後盈餘達4.07億元，年減率65.8％。

第一金人壽因震盪的市場影響投資部位的評價損失，與9月股利收入減少，致9月盈餘壓縮至1,097萬元，月減率60.7％，累計前九月的稅後純益達1.46億元，年減率74.5％。