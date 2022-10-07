年底的高雄市長選戰，進入倒數階段。入口網站《Yahoo奇摩》4日起針對「看好誰會當選高雄市長？」進行網路民調，根據10月4日至10月7日晚上10點30分的統計數據，國民黨柯志恩竟獲得45.9％的網友看好會當選高雄市長，民進黨陳其邁也有36.0％看好他連任。

入口網站《Yahoo奇摩》自10月4日起針對「你看好哪位參選人當選高雄市長？」發起網路民調，截至7日晚上10點30分，已有2.14萬人參與投票。柯志恩暫時以45.9%領先陳其邁的36.0%，另有3.3%選擇「其他、14.8%的網友則表示不知道／沒意見。

另外，該民調也針對「你認為市長選情冷，會連帶影響市議員選情嗎？」進行調查，有41.9%的網友表示，一定會影響市議員選情，32.4%認為可能會影響，11.7%認為不太會，5.9%認為完全不會，8.1%則表示不知道／沒意見。

至於投票者居住地方面，北部居民為54.4%、南部26.0%、中部15.8%、東部3.0%。離島0.8%；投票者年齡方面，超過55歲者為25.0%、51至55歲佔15.4%、46至50歲14.1%、41至45歲15.7%、36至40歲12.7%、31至35歲8.2%、26歲至30歲4.8%、20至25歲3.0%、未滿20歲者則為1.1%。