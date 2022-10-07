泰國導演班莊比辛達拿執導《薩滿》有2021年全球最恐怖電影之稱。（高雄電影節提供）

野木亞紀子曾編寫《重版出來》、《月薪嬌妻》等當紅日劇，是日本最強編劇之一。（高雄電影節提供）

隨著邊境政策解封，2022高雄電影節今（7日）公布影劇國際講座加場訊息，在第一波國際講師名單《新‧超人力霸王》導演樋口真嗣公布，造成影迷暴衝搶報名後，為回饋影迷驚喜加場，新一波神級講師名單包括，恐怖片《薩滿》、《淒厲人妻》泰國導演班莊比辛達拿剛；近期以Netflix《ULTRAMAN》、《攻殻機動隊 SAC_2045》等作，再度引爆動畫迷話題的導演荒牧伸志；以及《重版出來！》、《月薪嬌妻》等當紅作品日劇的編劇野木亞紀子，都開心成為台灣邊境解封的首批國際影人貴賓。

《薩滿》有2021年全球最恐怖電影之稱，更在泰國創下10億票房的佳績，泰國導演班莊比辛達拿剛，將來台傳授恐怖電影祕藏絕學，身為台灣電影粉絲的他開心表示，對《那些年，我們一起追的女孩》與《藍色大門》百看不厭，聽聞《薩滿》在台灣也非常受歡迎，興奮想與台灣粉絲面對面交流；日本神級動畫導演荒牧伸志，曾參與過《原子小金剛》、《火影忍者》、《鋼之鍊金術士》、《科學小飛俠》等知名動畫製作，將在講座暢聊機械設計的業界經驗；改編《重版出來》、《月薪嬌妻》漫畫成為當紅日劇，日本王牌編劇野木亞紀子，將與《俗女養成記》嚴藝文導演和黃馨萱編劇進行對談，聊聊以女性成長為題材的好故事，如何帶給觀眾療癒力量。野木亞紀子也說，因為疫情和戰爭讓世界動盪不安，幸虧電影和影集讓各國保持文化交流，期待在高雄這個文化飽滿的港灣城市，跟影迷撞擊出新的靈感刺激。

雄影影劇國際講座，10月8、9日由《臺灣三部曲》魏德聖導演、年度發燒GL劇《第一次遇見花香的那刻》CP林辰唏、程予希與製作團隊揭開序幕，隔週新生代香港導演黃綺琳、朱凱濙和編劇黃勁輝接續進行港台交流。導演樋口真嗣與荒牧伸志，於10月22日與影迷分享大師經驗；10月23日名導艾騰伊格言御用美術指導，大師菲利浦巴克與台灣資深電影美術指導蔡珮玲共同對談。閉幕週10月29、30日，則由泰國導演班莊、日本名編劇野木亞紀子分別壓軸登場。即日起於「高雄幣平臺」開放報名。

2022高雄電影節於10月14日（五）30日（日），在高雄市立圖書館總館、內惟藝術中心、高雄市電影館、喜樂時代影城-高雄總圖店、VR體感劇院、駁二藝術特區P3倉庫、夢境現實MR沉浸式劇院登場。早鳥優惠票全面販售中，購票請上年代售票系統「高雄電影節專區」。影展資訊敬請鎖定高雄電影節官網、IG與臉書粉絲專頁。「高雄電影節線上平臺」於影展期間同步放映73部國內外精彩短片。