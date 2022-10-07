「酷運動、酷城市」是台中市近幾年城市發展的重要目標，多項大型運動建設如火如荼進行中，在公部門領軍帶動城市運動風氣下，台中建商共襄盛舉、今年陸續主辦或贊助多項運動活動，如總太地產（3056）、麗晨、陸府等，有兒童專屬的滑步車競賽、羽球賽、路跑等，項目精采多元，展現城市正能量與活動力。

台中運動風氣盛行，不只民眾有感，台中市運動局日前也獲教育部體育署肯定，在「111年學校體育傳炬獎」中榮獲「績優機關獎」，此外，主場設在台中的職業球隊表現超優異，如職棒中信兄弟獲去年全國總冠軍、職籃福爾摩沙台新夢想家、台中太陽成功晉級季後賽；台中藍鯨女足勇奪2019木蘭足球聯賽三連霸與2021年總冠軍，頂尖運動成績，更締造台中城市光榮感。

經歷疫情時代，市民也愈來愈重視健康運動生活，而良好的運動習慣更該從小培養，總太地產長期支持羽球運動，繼「2020年中華希望之總太盃羽球錦標賽」，吸引1,600多位選手一同參加，去年再辦「台灣羽球領先論壇」，今年則是資助長安國小羽球隊，典禮選在今（7）日早上9點舉行，總太地產副董事長吳舜文特別出席，鼓勵小小選手們持續加油，期待早日登上國際賽事，為國爭光。

同一時間，長安國小羽球隊選手今日正在嘉義市參加111年諸羅山全國羽球錦標賽，已拿下小六雙打第三名成績，小選手們不負眾望，在賽事上屢創佳績，捷報傳來師生都開心不已。

關注羽球運動發展外，總太地產日前特別贊助台灣運動休閒健康發展協會，舉辦「2022總太盃滑步車競賽」，比賽當日在台中市南區滑步車專用場地舉行，吸引100多名小朋友報名參加，只見小小選手們穿戴好裝備、卯足全力往前滑行，場面超級可愛。

滑步車運動近幾年逐漸興盛，南區滑步車專用場地是運動局接受地方提案，在文小38用地設校前，興建滑步車練習及比賽專用場地，啟用以來很受台中親子的喜愛，成效良好，市議員李中比賽當日也特別到場為這群小小選手加油打氣，鼓勵親子多來使用，可以給相關單位意見改善、回饋。

總太地產董事長翁毓羚表示，總太持續打造「永續城市，健康建築」，支持與運動有關的體驗，期待大家能有更好的運動環境與生活品質，不論是支持羽球運動或是舉辦滑步車競賽，非常開心企業能盡一己之力贊助如此有意義的活動，期待日後還能有更多機會協助推廣運動類相關活動。

無獨有偶，陸府建設今年也大力支持「羅布森伴城路跑-參春墩賽事」，率領團隊與住戶一起舉辦了一場「企業賽中賽」；而由晨禎營造及麗晨建設全力支持「晨禎盃羽球公開賽」，今年更邀請到奇美集團、大金冷氣、資誠聯合會計師事務所三間企業響應公益贊助，以運動熱血點燃做公益的熱情。

此外，深耕北屯區多年的大城營建機構，過往也曾舉辦野餐、登山、好運大城盃網球錦標賽等活動，建築同業們在不同運動領域齊心推廣，善盡企業的社會責任，也展現台中市城市活力，齊心協力讓台中動起來！