大樂透秋節加碼百組百萬元，7日為最後加碼日，由於只有開出兩組，因此，1,100萬元由2組均分，每組都得550萬元。至於10月7日頭獎未開出，目前已連7摃，台灣彩券表示，預估下期銷售1~1.1億元，11日頭獎累積金額上看2.2億元。

台彩表示，10月7日大樂透加開之11組100萬獎項開出情形：11組中開出2組，每組獎金550萬元；總中獎注數為3注，其中1組為單注中獎，1組為2注均分。由於7日當期為秋節加碼活動最後一期，獎金改為均分，每組總獎金為550萬元。詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。