日本財務省7日發布最新統計資料顯示，在日本政府上月實施24年來首度干預匯市以阻貶日圓後，日本9月底外匯存底銳減540億美元，創史上最大單月縮水規模。

這也是日本外匯存底連續第二個月下滑，截至上月底其規模下滑到1.238兆美元，改寫2017年3月底以來最低紀錄。雖然如此，日本外匯存底仍僅次中國之後，為全球第二高。

資料指出，在外匯存底當中，包括美國公債等外幣證券價值從8月底的1.036兆美元下滑到9,852.7億美元，也為單月減幅最大紀錄。這也印證先前市場臆測，日本當局上月應是大賣美國公債，作為拋售美元以干預匯市的一項策略。至於外幣存款則幾乎持平於1,361.1億美元不變。

不過日本財務大臣鈴木俊一拒絕證實賣美債的說法，只強調外幣證券減少可能是多項因素造成，像是債券殖利率攀升、歐元計價資產價值下滑與出售外幣進行干預等。

日本財務省表示，曾在上月22日進場干預匯市阻貶日圓，這是日本當局睽違24年後首度出手干預日圓。隨後財務省發布數據，指出8月底到9月28日這段期間，進場干預匯市的金額約為2.8兆日圓。

當日本政府上月出手阻貶日圓時，儘管曾快速將日圓從145兌1美元價位拉回到140價位，但隨後貶勢又告恢復，並在7日一度貶破145心理關卡。

市場認為，日圓如此積弱不振主要在於美日貨幣政策差距不斷拉大。

日本掌管貨幣事務的官員神田真人(Masato Kanda)7日強調，在干預匯市方面，日本可動用的「彈藥」並沒有限制，並重申將會透過多項努力來因應匯市過度波動。日圓疲弱雖然對當地出口業者是一大利多，因為可大舉拉抬在海外獲利，但在同時卻也導致進口成本大幅膨脹，這對資源匱乏的日本是一大頭痛難題。