盧秀燕說，賴順仁今年盼爭取7連霸，她與賴順仁皆深耕北屯逾20年。（盧秀燕競選總部提供／潘虹恩台中傳真）

國民黨台中市長參選人盧秀燕爭取連任，把握7日晚間連趕3場「鄉親來燕會」，前2場回到過去的大本營北區、北屯，分別與議員陳政顯、賴順仁合體，現場坐滿超過500位熱情鄉親；盧秀燕表示，好市長需要好議員才能成就更多好建設，一起打造更好的台中。

盧秀燕一回到北區光大社區，鄉親鄰居紛紛來到社區中庭「看市長」，盧秀燕表示，光大社區改建就是她擔任立委爭取改建與環境改善，現在看到大家安居樂業的景象，就是她認真打拚的證明；盧秀燕也大讚台中市議員陳政顯，她表示許多建設規畫在市議會都是靠陳政顯捍衛預算，更強調「建設需要好市長與好議員一起打拚」，拜託鄉親讓他們一起連任。

接著盧秀燕到北屯與議員賴順仁舉行聯合問政說明會，一路被熱情民眾簇擁進場。盧秀燕向北屯鄉親表示，當初向大家承諾當選市長一定讓捷運通車，如今捷運綠線總站就在北屯舊社，通車1年捷運運量已超過1000萬次；更表示，北屯國運中心、正在興建的綠美圖及水湳國際會展中心，這些都要感謝議員們在議會支持預算。

盧秀燕說，賴順仁已連任6屆，爭取今年7連霸；她過去也是從省議員、立法委員再到市長，歷經8屆，她與賴順仁都深耕北屯超過20年，最了解北屯鄉親的需求；賴順仁也表示，他願意成為盧秀燕的守護隊長，替市長守護北屯。