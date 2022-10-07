華南金控9月合併稅前盈餘為18.13億元、合併稅後純益為14.44億元；累計今年前九月的合併稅前盈餘165.38億元、合併稅後純益為138.83億元，每股稅後純益（EPS）為1.02元，每股淨值為13.02元。

華南銀行9月合併稅前盈餘為19.17億元、合併稅後純益為15.73億元；累計今年前九月的合併稅前盈餘156.20億元、合併稅後純益為133.05億元，每股稅後純益（EPS）為1.36元，每股淨值為19.97元。

彰化銀行9月稅前盈餘12.44億元
創惟8月每股稅後純益0.1元
東明-KY上半年每股稅後純益為3.68元
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