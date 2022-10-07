今年以來加密幣行情走跌、交易量銳減，加密幣交易所競爭日漸激烈，不惜砍交易手續費來爭取用戶，再靠其他產品及服務彌補營收損失。

交易零手續費的行銷策略在華爾街證券業行之有年。許多大型資產管理公司藉由零手續費吸引新用戶，雖然損失手續費營收，但因不少用戶在證券交易之餘還會購買其他高利潤金融商品，整體而言反而讓資產管理公司獲利成長，如今加密幣交易所也如法炮製。

全球最大加密幣交易所Binance自今年夏天取消比特幣現貨交易手續費後，成功吸引更多新用戶加入。研究機構CryptoCompare統計，今年9月為止全球加密幣衍生品交易量有58％由Binance處理，全球加密幣現貨交易量也有16％由Binance處理。

另一研究機構Kaiko資料顯示，今年以來Binance交易平台上的比特幣及以太幣現貨交易量已超越其他11家交易所的交易量總和。