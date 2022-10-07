自行車成車廠9月與前三季營收紛創新高！美利達（9914）9月合併營收31.57億元，年增率暴衝逾7成，創下同期新高；愛地雅（8933）9月營收首度站上6億元大關、再次刷新歷史單月新高紀錄；明係（6804）年增率翻2倍，同樣創下歷史單月新高紀錄！

其中，美利達集團前三季整體銷售量逼近百萬台、挹注合併營收263.74億元，年增率15.88％，創歷史同期新高；值得一提的是，美利達大陸內需市場，前三季無論銷售量、銷售金額均成長逾3成，表現亮眼。

此外，愛地雅繼8月合併營收達5.8億元、創下42年來的歷史單月新高紀錄後，9月合併營收突破6.55億元、再次刷新歷史單月新高紀錄，年增37.31％！前三季合併營收達41.25億元，年增28％。

法人表示，愛地雅隨著第四季進入傳統出貨旺季，以及歐洲及北美兩家新創獨角獸新客戶訂單自第四季開始出貨，預估在調整接單策略奏效，單月營收站上6億元將進入新常態，今年全年營收可望突破60億元大關。

明係9月合併營收3.46億元，年增率高達218.8％，創下歷史單月營收新高；前三季合併營收21.81億元，年增率達83.8％。明係表示，9月營收大幅成長，主因是上游零組件供料情形較改善，自行車中高階市場需求強勁。

法人表示，明係前三季營收大增逾8成，從強勁成長力道表現，深具發展潛力，9月並創下歷史單月營收新高，規模效益創新高；全球自行車市場針對中高階需求雖有修正，但明係產值持續加速成長，尤其在中高階自行車市場需求依舊強勁下，將迎來爆發性成長的黃金期，今年營收與獲利可望雙創高峰。