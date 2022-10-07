為了幫親友慶生，不少人都會特地幫親友訂客製化蛋糕，想留下特別的紀念，不過卻有人因此吃出火氣。一名網友花了3400元訂製某網美蛋糕店的蛋糕，但不只做錯內餡，就連口味也讓她覺得這筆錢花得很冤枉，文章曝光後，也被其他眼尖網友發現，蛋糕內插著1根長長的竹籤，嚇得直呼「會出人命」。

原PO在臉書「爆廢公社」發文表示，日前和某知名網美蛋糕店預訂要價3400元的客製化蛋糕，指定要草莓內餡，不料店家卻做成藍莓口味，和店家反映後，對方卻回：「是不是要補一個一般奶油蛋糕給你？」讓原PO覺得火大，更嫌棄這個蛋糕「口感口味都超普通」，質疑網美蛋糕店空有名氣，品質卻不如傳統烘焙坊。

不過，原PO分享的蛋糕照片卻更讓網友驚恐，因為海綿蛋糕體內居然插著一根竹籤，網友留言表示，「要是有人整壽星，用臉壓蛋糕，那有多危險」、「我訂的蛋糕是用巧克力做支撐條」、「壽星被砸完直接變亡美」、「生日直接升級到忌日」、「需要竹籤支撐蛋糕的技術，第一次看到」。

不少人看到蛋糕的照片嚇壞，因為海綿蛋糕體內居然藏了長長1根竹籤。（圖／取自爆廢公社）

針對原PO的指控和網友疑問，店家也給出回應，據《ETtoday新聞雲》報導，店家表示已向消費者道歉，也承諾會賠償藍莓口味的鮮奶油蛋糕，但對方不讀不回訊息；而蛋糕裡的竹籤，是怕消費者手提蛋糕時產生晃動，導致蛋糕外觀受損，交出蛋糕時絕對都會提醒消費者。