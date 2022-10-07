〈Forget Me〉戶外廣告。（摘自IG）

有「蘇格蘭甜心」之稱的路易斯卡柏狄（Lewis Capaldi）在2019年以〈Someone You Loved〉一鳴驚人，其發行的首張專輯《地獄般乏味的程度》（Divinely Uninspired to a Hellish Extent）更打敗樂壇眾多前輩，連霸2年英國銷售專輯冠軍。近日帶著暌違3年的全新單曲〈Forget Me〉回歸樂壇，以渾然天成的幽默感著稱的他，也在近期的訪問中透露急速成名後，某次在廁所「解放小便」的過程中體悟他個人成名的真諦。

路易斯在短短幾年間就以新人之姿拿下了英國年度專輯銷售第一、歌曲連霸英國金榜7周冠軍，搶下全英音樂獎年度歌曲獎殊榮，更跨越大西洋登上美國告示牌冠軍並入圍葛萊美年度歌曲獎。面對迅速且接連而來的成就，路易斯坦言直到一次借廁所的經驗，才發現自己真的出名了，「有一次我剛從第一家酒吧喝完準備前往下一家的路上，我因為尿急就走進一家便利商店想借廁所，店員就回覆：『我們沒有廁所可以外借，但，你是路易斯卡柏狄嗎？』我就說沒錯我就是，店員就說那你可以使用我們的員工廁所。」這個平凡但至關重要的「名人特權」，讓他悟出成名的真諦，開玩笑說﹔「當我在解放的同時，我瞬間明白我出名了，而好處就是可以到處尿尿。」

在全新單曲〈Forget Me〉發行前，唱片公司在全球多國推出路易斯身穿內褲的戶外廣告來幫新曲造勢，搞笑的看板不只貼近路易斯一貫的幽默風格，歌曲MV更是以同一件內褲性感上陣，搞怪復刻致敬渾合唱團（WHAM!）在1983年的MV作品〈Club Tropicana〉；然而歌曲靈感其實是來自路易斯在結束一段感情關係一年後，仍然沒有放下對方的心情。路易斯形容：「分開後我還是有追蹤她的IG，貼文中的她看起來已經完全走出分手的陰霾，這讓我覺得超不爽！我心裡有點不平衡，覺得為什麼她的生活過得充實自在，好像已經忘了我一般，而我卻還在低谷。」

相較以往較灰暗悲傷的曲風，〈Forget Me〉聽感反倒明亮且富有節奏感，路易斯說：「過去幾年，我寫了好多抒情曲風的作品，都放在口袋裡面等待發行。然而，我覺得一個強而有力的宣告，比起情歌更重要」，過去幾年動盪而低迷的社會氛圍也是一個考量點，「即便沒有聽到我在歌曲裡哭訴我心痛的故事，想必各位也已經覺得很煎熬了，所以就沒有必要再折磨大家了。」〈Forget Me〉已在全台數位平台上架。