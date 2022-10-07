國安局長陳明通６日赴立法院報告，針對立委關切他7月初密訪泰國，行程竟在網路流出。陳明通昨推說是泰國海關大量使用中國大陸「華為」設備，以致入境海關臉部照片、下榻飯店的收據，遭網路駭客侵入，強調國安局單位沒有將行程外洩出去。

前立委郭正亮在《新聞大白話》表示，泰國這一段，陳明通回答的太不專業，「華為有監視到你的飯店紀錄嗎？有監視到你的入關紀錄嗎？你也說清楚一點！」

郭正亮直言，如果進入飯店的紀錄也曝光，那在前置階段作業時就外洩了，根本還沒進去就外洩了，「我們可以理解他有難言之隱」，結果把原因歸咎到入關時的照相機，未免太低估台灣老百姓的軍情水平。

郭正亮認為，「你可以說還在調查中」，或是說是在哪個環節可能被洩密，尤其泰國是東南亞情報中心，「連你的行程都曝光，華為有辦法照到你的行程？有辦法知道你在湄南河上觀光？」湄南河上觀光就是避免被竊聽，怎還會被曝光？顯然前置作業就曝光了！不要再說五四三了！

郭正亮強調，有一些事情不要隨便講一個理由，很多立委都了解，也知道台灣軍情工作的困難，「可是你要講的有點誠意！」