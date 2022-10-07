秋高氣爽來杯手搖飲最chill，悠遊付攜手CoCo都可、鮮茶道、可不可熟成紅茶、天仁喫茶趣ToGo、鮮自然、康青龍、春陽茶事、約翰紅茶公司8大手搖飲廠商，共同推出「悠遊付秋冬爽飲計畫」，消費滿額即贈10％現金回饋券，全台超過千家門市熱情響應。

自10月8日起至12月31日止，於合作品牌持悠遊付單筆消費滿50元，即贈5元現金回饋券，單筆不累贈，每悠遊付帳戶限贈20份，共有11萬份贈完為止。

其中，自10月8日至10月16日，進入悠遊卡官網活動頁，點擊「悠遊上飲券」，還可再拿指定飲料品牌15元現金回饋券，在單筆消費滿100元時即可使用，每悠遊付帳戶限領1張，新舊戶各有1.5萬張的額度，領完為止。

台灣手搖飲文化在世界發光發熱，各品牌也更擅勝場，悠遊付特選8家人氣連鎖手搖飲共同推出現金回饋促銷活動，來杯手搖飲，一秒chill起來。