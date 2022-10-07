電動車大廠特斯拉（Tesla）首款純電動商用卡車Semi發表5年後，將於12月1日交車給飲料大廠百事公司（PepsiCo），特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）透過推特宣布這項消息。

不過目前仍不清楚特斯拉打算生產多少輛Semi，或是12月的交車數量。百事公司對此消息未能即時表示意見。

穆斯克在另一條推特重申，Semi一如計劃，充電一次可行駛500英里（或805公里）。

如果特斯拉確實在穆斯克承諾的時間交車，Semi將是2020初以來該公司交付的首款新車。穆斯克先前曾表示，今年不會有任何新車款上市。

美國總統拜登8月簽署新法案，商用電動車將能獲得稅務減免。Semi的售價估計每輛18萬美元，依據美國的補貼計畫，符合減稅資格的Semi每輛至多可減免4萬美元。

特斯拉在2017年稍晚發表Semi，最初預計在2019年上市，但是因為零件短缺等因素，上市時程一延再延。穆斯克在2021年初表示，由於電池生產不及之故，將延後量產Semi。

穆斯克在今年1月又表示，希望在明年量產Semi，屆時市場殷殷期盼的電動皮卡Cybertruck和電動超跑Roadster也將進入量產。不過Semi最終提前在8月量產。

百事公司在2017年便預訂100輛Semi，打算降低燃料成本和車隊的排碳量。百事公司執行長拉瓜爾塔（Ramon Laguarta）去年受訪時表示，交通運輸占公司整體排放量的10％。

除了百事公司之外，訂購Semi的客戶還包括零售巨擘沃爾瑪、DHL快遞（DHL Express）、啤酒大廠百威英博（AB InBev），以及貨運公司J.B. Hunt等。Semi開始交車將能協助特斯拉實現全年交車目標，特斯拉期望交車量每年平均增加50％標。為了達成今年的目標，特斯拉必須在第四季交車將近50萬輛，較第三季創下的逾34.3萬輛紀錄增加約44％。