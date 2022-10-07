民進黨近期狂攻國民黨參選人謝國樑億元借貸案涉有「洗錢」疑點，，謝國樑今天（7）日在前彰化縣長卓伯源自媒體節目「卓越觀點」回應，痛批對手一再負面選舉，用抹黑手法模糊選舉焦點，但他一點都不怕，因為選舉比較的是人品，而且地方首長選舉要讓選民了解自己對這個城市未來的發展與願景，才是選舉主軸與重點。

謝國樑說，他對對手這次的攻擊頗意外，過去拿不實的事抹黑都能很快釐清，但這次民進黨進化到一直演，企圖「以假亂真」。他不在意民進黨的奧步，但為家人心疼，面對民進黨持續猛攻影響民眾對他的觀感，他認為最後真相水落石出，遠比選舉結果重要。

謝國樑和卓伯源都認為縣市首長的品德操守與承擔很重要，絕不能與黑道勢力掛勾，這是要求行政首長最基本的條件。

謝國樑指出，未來若有機會當選基隆市長，首先要提振在地就業，基隆人到外地工作的比例居全國第一，他將規劃幾個重點地區作為大規模就業基地；其次，據遠見雜誌評比，6都以外的16縣市的醫療水準，基隆市「恰好」排到第16名，因此他的另一個重點就是提振基隆的醫療水平。

對於「小愛爸爸-謝國樑」參選基隆市長，卓伯源說，謝國樑雖在基隆擔任過三屆立委，但因對自己可愛的女兒小愛非常驕傲而自稱「小愛爸爸」，結果許多基隆鄉親朋友熟悉「小愛爸爸」，反而遠超過「謝國樑」三個字。卓伯源希望大家為「小愛爸爸-謝國樑」加油打氣，讓謝國樑有機會當上基隆市長，化解就業、醫療等問題，讓基隆有光明的未來。