蘇菲亞卡佩爾（右起）、薩爾達莫里森也受邀參演《星夢性快感》。（車庫娛樂提供）

瑞典新銳導演妮雅泰柏格（Ninja Thyberg）首部劇情長片《星夢性快感》（Pleasure），改編自她拿下坎城影展國際影評人週最佳短片的同名作品，不只入選坎城、日舞等多個國際知名影展，在「瑞典奧斯卡」金甲蟲獎上也拿下最佳女主角等3項大獎，該片描述一名瑞典女孩遠征美國洛杉磯追求成為AV巨星的夢想，但是她很快就發現，這個世界遠比她想像的還殘酷，片中邀請多位真正的AV女優參與演出，華麗程度堪比《AV帝王》。

妮雅泰柏格1984年出生於瑞典哥德堡（Gothenburg）， 16歲那年，當時的男友給她看了人生第一部A片，結果讓她變成激進的反色情份子，覺得裡面充滿物化、剝削，以及不人性的表演，直到年紀稍長，她發現世界上還有其他類型的A片之後，才漸漸對這些東西改觀。大學時期，妮雅泰柏格修讀性別研究，並寫了一份以A片為主題的報告，同時，她也在電影學院上課，於是決定根據報告內容拍攝一部短片，當時她就有了拍長片的念頭。這支短片後來在坎城獲獎，妮雅泰柏格才下定決心把它拍成長片，而要拍長片光靠書面資料是不夠的。「我決定從頭開始，於是我在2014年第一次帶著開放的心態前往洛杉磯。」

妮雅泰柏格為了找到心目中理想的女主角人選，花了1年半找遍整個瑞典，接觸過超過千名年輕女性，仍沒有遇到她覺得適合的對象，直到朋友向她介紹蘇菲亞卡佩爾（Sofia Kappel）。然而，妮雅泰柏格內心仍很猶豫，不斷地跟蘇菲亞卡佩爾進行溝通，確保她得到家人和朋友的支持，「還要問自己，我可以對這麼年輕的人這樣做嗎」，妮雅泰柏格還警告蘇菲亞卡佩爾，拍完這部片之後，她的裸體將永遠被放在網路上。確定蘇菲亞卡佩爾真的想演之後，才正式開始合作，她們共同前往洛杉磯向相關從業人員取材，妮雅泰柏格更在蘇菲亞卡佩爾的協助下，將劇本裡的女主角的心理修改得更貼近現代的年輕女孩。

蘇菲亞卡佩爾表示，妮雅泰柏格在現場很照顧她的感受。雖然片中出現很多裸體的男男女女，但蘇菲亞卡佩爾本人在拍攝時會有保護措施，「我會用東西遮住私密處，或者穿著內褲。」片中一段女主角為私密處除毛的戲，蘇菲亞卡佩爾透露：「那不是我的，是導演妮雅的，我拒絕在電影中展現我的私密處。」另外，片中也邀到了賽拉莫里森（Zelda Morrison），達娜達阿蒙德（Dana DeArmond）、伊芙琳克萊兒（Evelyn Claire）、肯德拉史派德（Kendra Spade）多位真正的AV女優參與演出。

談到希望《星夢性快感》可以帶給觀眾什麼，妮雅泰柏格表示，最重要的就是停止汙名化成人電影演員，他們只是滿足我們幻想的工作者，「片中發生在貝拉身上的壞事跟她在鏡頭前做愛無關，而是和有問題的權力結構有關，這種權力結構存在於任何利潤凌駕於團結和同理心的行業裡。」她強調，性是一件美好的事，應該被正向看待，「圍繞它的禁忌和汙名才是造成問題的原因，而不是性本身。」《星夢性快感》將於11月4日在台上映。