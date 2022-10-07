大陸女星袁姍姍當年被金鐘視后劉雪華推薦，開啟演員路，在古裝劇《笑傲江湖》和《宮鎖連城》迅速爆紅，甜美臉蛋加上165公分完美比例，還有火辣水蛇腰，被網友封「馬甲線女神」；袁姍姍雖然35歲但身材維持極好，最近分享運動美照，無袖露肚裝洩曼妙曲線，布料太少還讓她羞喊要趕緊穿外套。

袁姍姍出了名喜愛運動，7日下午她在微博分享多張打網球的運動照，把頭髮紮起再戴帽子看起來很俐落，身上穿了一套橘紅色兩截式無袖網球裙裝，整個人顯得格外有朝氣，青春洋溢的模樣更不像已經35歲。

袁姍姍網球裝超辣。(圖/ 摘自袁姍姍微博)

而袁姍姍舉手投足間，清楚展現她纖細四肢，還有零贅肉的腹部，隱約還能看到她訓練有素的馬甲線，好身材全被看光；因為最近天氣微涼，袁姍姍運動完也無奈又害羞地說，「天氣說變冷就變冷…打完趕緊穿外套」。

粉絲們看到袁姍姍體態絕美的模樣都超震驚，紛紛激讚「不冷嗎」、「啊啊啊這麼美是想迷死誰」、「青春陽光，真的35歲了嗎」、「我愛辣妹」、「穿太少了啦，多穿點還是很美」、「這身材真的絕絕子」。