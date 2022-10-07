看準國人熱愛美食旅行，台灣Pay特別規劃「台北美食月 陪你吃美食」、「台三線桃竹苗好客遊」、「縱貫線雲嘉南逍遙遊」三大活動，讓消費者旅遊購物吃美食都有超值優惠，不僅有機會抽中全新iPhone 14 Pro Max（512GB），隨著疫情逐漸解封，快跟著台灣Pay腳步，來幾趟微旅行，使用行動支付零接觸，還能將超值好康帶回家。

愛吃美食的人有福啦。台北市為了推廣在地美食，與「台灣Pay」及多家業者合作推出「台北美食月」活動，不論是排隊小吃名店阜杭豆漿，巷仔內ㄟ美食台鐵便當、拿坡里、福勝亭、三商巧福等吮指回味連鎖餐飲店，還是高檔異國料理晶華酒店、鐵板燒、牛排館及寒舍集團台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、寒居酒店等，只要於約2,000指定店家，使用台灣Pay消費單筆滿60元以上，就有1次機會抽中「萬元台北101美食街美食卡」，交易越多中獎機會越多。

即日起到12月31日，吃遍桃竹苗客家美食，暢遊當地美景，讓台灣Pay當你的神隊友吧。台灣Pay集結超過1,600家指定店家舉辦「台灣Pay陪你玩，台三線桃竹苗好客遊」優惠活動，只要使用台灣Pay QR Code掃碼支付，單筆消費滿50元（含）可獲得10％現金回饋，讓台灣Pay替你省荷包吃排隊美食卉羚綠豆沙牛乳、肉鮮生韓式烤肉吃到飽、川原私房麵、鍾家大湯圓等，陪你繼續玩下去。

台灣Pay好康一波接一波，吃完桃竹苗美食，繼續陪你一路向南吃下去，特網羅近1,700家的精選店家舉辦「台灣Pay陪你玩，縱貫線雲嘉南逍遙遊」好康活動；即日起到12月31日，掃台灣Pay單筆消費滿50元（含），也可獲10％現金回饋，讓南部人氣夢幻甜點、澎派里歐早午餐、人氣龍承綠豆沙牛奶、林媽媽鍋燒意麵等涮嘴好料，陪你度過最美好的假期。

此外，凡符合「台北美食月 台灣Pay陪你吃美食」、「台灣Pay陪你玩，台三線桃竹苗好客遊」、「台灣Pay陪你玩，縱貫線雲嘉南逍遙遊」活動交易資格者，還有機會抽中iPhone 14 Pro Max（512GB）、家樂福提貨券。想要更多抽獎機會就到台北、桃園、新竹、苗栗、雲林、嘉義、台南旅遊，指定店家掃台灣Pay，趕緊把握抽大獎機會。

台灣Pay不僅陪你吃美食外，還提供日常生活用品等七家知名特店，在12月2日前，每週一到週日到85度C、日藥本舖、小北百貨、三商巧福、拿坡里、福勝亭、台鐵便當指定通路出示「台灣Pay」付款條碼支付，即可享最高15％優惠，讓你天天省，消費越多好康越多。