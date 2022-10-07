聯合國糧農組織（FAO）7日公布，9月全球糧價指數跌至136.3，連續第六個月下滑。儘管糧價指數距離3月創下的歷史高點愈來愈遠，但穀物產量與貿易下滑的隱憂迄今仍存在。

FAO數據顯示，9月份全球糧價指數降至136.3點，較8月下修後的137.9點下挫1.1％，但與去年同期相比仍高出5.5％。FAO糧價指數追蹤五大糧食價格，包括肉類、乳製品、糖、穀物以及植物油。

FAO表示，在植物油的領跌下，全球9月糧價持續下滑。植物油價格單月大跌6.6％至2021年2月以來最低，原因在於供應增加與原油價格下滑影響。此外，乳製品、肉類與糖的價格也都下滑，降幅分別為0.6％、0.5％與0.7％。

唯一例外是穀物價格單月攀升1.5％，較去年同期則高出11.2％。其中，小麥價格上漲2.2％，原因是美國與阿根廷等生產國氣候乾旱導致產量驟減，以及歐洲擔憂俄烏穀物出口協議難以持續而加速出口小麥。