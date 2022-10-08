英國哈利王子近日第三度對《每日郵報》(Daily Mail Online)所屬公司「聯合報業集團」(ANL)提出告訴，稱他們涉嫌雇用私人偵探，在自宅放置監聽器，嚴重侵犯個人隱私。

綜合BBC、路透社報導，薩塞克斯公爵夫婦自2020年宣布退出王室後，一舉一動都成為外界茶餘飯後的八卦話題，特別是去年3月接受歐普拉（Oprah）世紀專訪，大膽揭示內部秘辛，還有梅根自曝受種族主義的心靈折磨，可以說直接與王室槓上；再者，適逢英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）駕崩，有關夫婦倆言語霸凌員工、難伺候、測試員工忠誠度、與哥嫂過往心結等一系列八卦，掛著王室消息人士、內部人士的名字，長期以來被英國媒體鎖定，種種捕風捉影導致他們在給人民觀感甚差。

哈利律師團表示，被告擅闖私宅和私人車輛裝設監聽設備，並委託第三方擷取通訊內容；冒充個人從醫院、診所和治療中心獲取隱私資料；透過非法手段進入金融帳戶、財務交易、刷卡紀錄。補充道，「以上還只是冰山一角，許多無辜者至今仍不知道自己是受害者。」

「聯合報業集團」(ANL)旗下擁有《每日郵報》(Daily Mail)、《星期日郵報》(The Mail on Sunday)、《線上郵件》(MailOnline)、《都市報》（Metro）等公司，發言人將這些指控形容為「荒謬的誹謗」。ANL隨後發布聲明稱，「我方立場堅定，否認這些荒謬的控訴是精心策畫的行動，甚至沒有任何證據，似乎只是提告人和律師的秘密蒐證」。

哈利、梅根夫婦多年來和英國媒體的關係不佳，過去揚言要與包括《每日郵報》在內的英國4大報紙「零互動」，指控他們侵犯個人隱私。