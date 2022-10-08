年底台北市長選戰，成為選戰焦點。根據搶先曝光的《美麗島電子報》台北市長民調，國民黨參選人蔣萬安為29.6％，無黨籍黃珊珊28.1％、民進黨陳時中27.8％，都在誤差範圍內。媒體人吳子嘉認為，他們三個就跟麻花一樣，糾纏在一起了，沒有第一名、第二名的問題。

根據《關鍵時刻》節目7日搶先曝光的台北市長選戰民調，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析指出，台北市長選情，蔣萬安的民調從9月的32.7％到10月的29.6％，其實也在3%左右，是在誤差值內。黃珊珊的民調差距則在4％左右，誤差比較大，嚴格來講，也在正負誤差值6％內。所以其實這次最新民調的變化。都是在調查誤差值內。但是很有趣的，這次民調就跟麻花一樣，3個人糾纏在一起了。

吳子嘉認為，蔣萬安跟黃珊珊兩人的票，是互通的狀況，因為重疊性很高、性質很雷同。如果今天陳時中的民調排第三名，他不會被棄保，因為他有民進黨基本盤，他的票不可能棄給蔣萬安，而陳時中跟黃珊珊兩人會互相棄保；目前來講，三個糾纏在一起了，沒有第一名、第二名的問題。所以到最後一個禮拜，因棄保的效應，3人會逐漸拉開，而且絕對不會棄保乾淨，可能會動個5%，這就非常可怕啦。

名嘴李正皓則表示，蔣萬安跟黃珊珊基本上坐翹翹板，蔣萬安高、黃珊珊就低，黃珊珊高、蔣萬安就低，可是陳時中民調不動如山，幾乎一直在同一個地方，因為陳時中仇恨值很重。