陸續開跑的百貨週年慶，不少刷卡神手都會趁機購入特惠3C、美妝保養組、名牌精品，第一銀行看好這波買氣，只要帶著一銀信用卡，可盡享全臺逾20家百貨公司優惠與最高達21％回饋。

第一波百貨週年慶於桃園地區指標商場台茂購物中心、大江購物中心以及統領百貨舉辦週年慶活動，持一銀卡消費滿5,000元送100元電子現金券，即日起至10月24日持第一銀行信用卡於統領百貨店內的「聚」北海道鍋物、原燒、果然匯、饗泰多等指定餐廳，刷卡滿2,000元除加贈館內100元抵用券外，「聚」北海道鍋物再享現折200元，搭配使用一銀桃園市市民卡聯名卡享6％現金回饋，總計回饋率高達21％，讓卡友購物聚餐一卡擁有。

雙十國慶連假可到南臺灣最時尚購物新地標「義享時尚廣場購物」消費，週年慶首11日義享卡會員刷一銀卡消費滿2,000元送200元百貨禮券，再加贈100元餐飲購物金，最高享15％回饋；此外，義享天地聯名卡獨享加碼滿額禮，回饋率最高達18％，還有機會抽中時尚精品登機箱。年底前，新戶申辦義享天地聯名卡首刷累積滿888元且申請電子帳單，可獲得生活美學小家電－松木氣炸鍋、吸塵器或店內刷卡金500元好禮三選一。

百貨週年慶以據點遍地開花的新光三越最具高人氣，第一銀行指出，於各分店的首7日購買最划算，想購買iPhone新機的民眾，消費滿30,000元且使用6分期0利率，享1,600元回饋，週五逛街購物搭配一卡通聯名卡，再享卡友日最高2％刷卡金回饋；此外，刷卡消費同時累積店內skm points，還可再抽百萬賓士，不論是換新機、買美妝保養組都是趁這波賺回饋最划算。