今年以來美國聯準會（Fed）及澳洲央行均已大幅調升基準利率，分別調升12碼（3個百分點）與10碼，以致美元及澳幣定存利率水漲船高。第一銀行為提供客戶更優質的外匯服務，特於光輝十月榮耀重獻美元「卓越第一」及澳幣「澳利多」優利定存兩大專案，並歡慶加碼優惠利率，美元1年期優存利率升級衝高至3.88％，澳幣1年期優存利率則是來到2.68％，相較牌告利率加碼幅度高達0.78～1.18個百分點。

第一銀行美、澳兩大外幣優利專案，原於9月下旬均已截止，因推出期間廣受客戶好評，故於雙十國慶前夕，即日起至10月25日推出限時返場優惠活動，凡於活動期間，匯入美元及澳幣新資金或以換匯方式承作美澳專案，可享有尊榮級優利，1年期定存分別為美元3.88％及澳幣2.68％，半年期澳幣定存也有2.28％的優惠利率。

「卓越第一」及「澳利多」專案不須具備財管貴賓資格，也無須搭配理財產品，可於臨櫃或網路通路辦理。網路辦理方式須於活動網頁點選「立即享利」優惠入口連結，以新臺幣扣款結匯轉存美元或澳幣定存方案，承作金額門檻分別只要2萬美元或1萬澳幣即可辦理；倘習慣臨櫃互動之客戶亦可至各分行臨櫃辦理，單筆起存金額則分別為15萬美元或5萬澳幣。

另因美、澳與新臺幣存款利差擴大，致近期新臺幣匯率呈現弱勢格局。第一銀行為建立「GO優匯」品牌形象，凡於活動期間內以新臺幣換匯承作的客戶，不限網路或臨櫃通路均可享匯率3分減碼優惠。以新臺幣結購15萬美元承作專案定存為例，匯價優惠新臺幣4,500元外，每月還可領取利息約485美元，以美元匯率31元換算約新臺幣1.5萬元，收益相當可觀，本金不僅安全保本，更是創造被動收入的好選擇。

第一銀行致力提升外匯各項金融服務，以客戶導向規劃優質外匯商品，讓客戶資產有更佳的投資選擇。還在尋找穩定收益的朋友們，可將外幣資金匯存第一銀行，在這波的升息浪潮中開心淘金趣。