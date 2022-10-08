隨著各國央行已陸續拉高利率，債券資產收益率在今年來修正後明顯提高。投信法人指出，回顧過去十年歷經金融危機、中美貿易戰、新冠疫情等重大事件，升息年度往往對股市較為不利，但下跌後一年幾乎都有迎來回漲契機。科技非投資等級債在下跌期間相對抗跌，而上漲幅度則更勝一籌。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊表示，觀察現階段非投資等級債企業財務體質健全，優於過去經濟衰退時情況，主要原因在於2020年全球新冠疫情爆發，市場充斥不確定性，企業保守管理資產負債表與流動性，使得槓桿比率、償債覆蓋率、現金流量紛紛回升，資產負債表相對強勁，企業能夠抵禦更多壓力。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊指出，自疫情爆發以來，企業紛紛聚焦在延長債券到期日，統計在2025年底前，市場僅有20％的債券到期，多數債券到期日介於2026～2029年之間。在債券殖利率攀升之際，此舉等於打開壓力閥，更有助減緩殖利率攀升對企業的衝擊。此外，科技非投資等級債相對科技股更具防禦力，待升息高峰過後，更可望展現上攻力道，展現攻守兼備優勢。

木星資產管理另類投資債券主管許銘凱(Mark Nash)指出，預期最終所有已開發國家央行都會升息，因此認為已開發國家的債券殖利率將普遍走升。

另一方面，信用市場的體質依舊脆弱。在眼前的環境下，或許新興市場有望表現相對較佳，但前提是實質殖利率必須夠高，且通膨獲得一定程度的控制。許銘凱認為，擁有高殖利率與貿易盈餘的新興國家，例如巴西、墨西哥、與印尼等應可展現相對投資吸引力。