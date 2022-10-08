上任短短一個月的英國財政大臣夸騰一度在國會上主張減稅吸引投資，刺激經濟成長。此論調一出，金融市場負評如潮大崩盤，倘若持續躁進，首相特拉斯的大位恐不保。

英國剛上任的財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）非常倒楣，他在9月23日英國國會的一場演講，提出追求經濟成長、大幅減稅的「迷你預算」（mini-budget）計畫，卻瞬間引爆英鎊大跌、股市重挫、英國債券利率狂飆的三重崩盤，不只重創大英帝國數百年的基業，更差一點引爆全球金融危機。原本聲勢高漲的新任首相特拉斯支持度跌停板，被迫撤回、大幅修改計畫來消弭下台的聲浪。

夸騰引爆的金融危機，令人想起台灣財政部前部長郭婉容引爆的「證所稅風暴」。剛好就在34年前的同一天，台灣時間1988年9月24日，接任財政部長兩個月的郭婉容宣布開徵「證券交易所得稅」，導致台股連續19天無量下跌，全體上市公司跌掉36％的市值。24年後，她的女兒劉憶如擔任財政部長，又提出新版證所稅方案，股市同樣以連續下跌回應。證所稅風暴成了理想與現實脫節、政策製造金融風暴的經典警示案例。

喊減稅「找回經濟增長」 秒掀金融大屠殺 英鎊跌新低

夸騰則是躁進地提出自由化的經濟政策，他對英國國會議員政策演說，主軸是要「重回經濟增長」，推出減稅、吸引投資、降低法規限制，要找回每年2.5％的經濟增長。

不料，夸騰要刺激「經濟增長」，卻觸發股、匯、債同步「崩盤」的火藥庫，隨著他一邊演講，政策內容逐一揭露，英國金融市場突然劇烈震盪，交易員們一邊看著直播，一邊反手賣出所有跟英鎊有關的金融資產，當天英國股市收盤跌2％，英鎊兌美元匯率貶值2％、兌歐元重挫3.5％，而30年期英國國債利率則暴漲逾50個基本點（0.5％）。

初始他跟首相特拉斯還不以為意，以為只是市場短暫的情緒，周末繼續既定行程，也沒安撫媒體與同黨議員，沒想到金融市場反應極為劇烈，一面倒對夸騰投出反對票，到了周日晚上，英鎊兌美元匯率已經創下1.0354美元兌換一英鎊的「歷史低點」，沒錯，就是有史以來，從未出現過的低點。

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）