在今天通貨膨脹率居高不下的時代，賺錢已是不容易，想要存錢更是難上加難！在小花平台《聰明理財》專欄曾經報導過不少成功的理財經驗，不論是世界富豪諸如：巴菲特、李嘉誠、郭台銘、馬雲等，或是國內財經達人諸如：夏韻芬、施昇輝乃至於演藝名人諸如：梁赫群、陳建州、郭書瑤（瑤瑤）及賴晏駒（小賴）等，他們的故事正面、激勵人心，甚而激發你我最大的儲蓄力和理財力。本周小花平台再以素人理財小故事、近日小編在網路上閱讀一篇文章，講述南韓24歲超強省錢小資女「一個月餐費僅花費折合新台幣170元、24歲就買房」，她年紀輕輕的就能擁有如此的生活智慧，令人嘖嘖稱奇，以下與讀者一起分享她的致富故事。

自創4儲蓄大法「省錢」、「省錢」還是「省錢」！

「因為家裡經濟狀況並不好，為了讓家人將來有個依靠，我決定要拼命存錢，我要對自己的人生負起責任。」這是南韓24歲YouTuber郭智賢接受南韓SBS節目《生活的達人》採訪時的開場白，她以折合新台幣約4.7萬元的月薪，面對日常開銷支出可說是「錙銖必較」，尤其花錢的最高原則就是「省、省、省」，甚至在吃飯上花的錢一個月僅需花新台幣約170元……；你沒聽錯，不是一天170元，而是一個月170元，這真的很讓人吃驚，也是因為超級節儉、超會精打細算的生活習慣，讓她在短短4年間就存到折合新台幣約240萬元，並輕鬆晉升成為「有殼一族」。

你是否也好奇她是怎麼做到的？首先，郭智賢提到一個月僅花費折合新台幣約170元吃飯，在一般人的觀念中，可能只能很可憐的吃些泡麵或是麵包果腹，但事實並非如此；在她的冰箱裡，不僅有許多不同的食材，每天還能變化出多種營養菜色，這些都可以從她在YouTube上分享家常料理一見端倪，一點也不像是極盡想要節省的餐桌。

說到在日常生活中的有效省錢，有何秘訣或是小撇步？郭智賢在節目中分享了4個儲蓄大法。