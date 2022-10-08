根據《財訊》報導，花蓮市最高地標「潔西艾美酒店」在9月悄悄掛上招牌，並於9月19日在人力銀行網站更新職缺。記者求證飯店業主卿蓬公司，得到年底即將開幕的回應，這也剛好趕上疫情鬆綁、國門開啟的觀光潮。

《財訊》報導指出，潔西艾美酒店是「河南王」、東裕集團董事長王任生在台灣投資的第一家飯店，過往延遲開幕紀錄太多次。2017年上梁時，公司說希望能拚2018年年底開幕，後又說延遲至2021年9月，而大部分外觀又完成超過1年半，據聞連花蓮縣政府也已經追問不下3次正式開幕日期，「問到都不好意思再問，希望這次真能如期開張。」

根據《財訊》報導，卿蓬公司指出，目前內外部都已經完工差不多，只剩公共設施收尾，也直言，因為碰上疫情搗亂，加上在花蓮280間房間數的量體挑戰不小，所以開幕時間才會一延再延，務必審慎。

《財訊》報導指出，潔西艾美是花蓮第1家超6星級飯店，也是艾美品牌在台第2間據點。21層樓的飯店高度，在屋舍低矮的花蓮格外顯眼；而投資超過50億元的手筆撼動當地市場，未來開幕後，對於花蓮市區各大飯店住房率洗牌效應，也引發多方關注。