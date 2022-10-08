根據《財訊》報導，今年PC產業景氣急轉直下，陷入高庫存與弱需求兩大泥淖，全球PC族群的股價反映頹勢，就像坐溜滑梯般一路下滑。更令PC供應鏈廠商如坐針氈的是，看起來高庫存風暴還沒有趨緩的態勢。1位PC品牌廠高層透露。如此看來，PC高庫存風暴，至少要延續至2023年上半年。

高庫存風暴 今年恐難好轉

《財訊》報導指出，這股冷風從8月起就愈吹愈涼，因為PC品牌與代工廠第2季法說會公布的庫存金額，均高於去年同期，其中廣達飆高至2543億元居冠，相較於去年同期的1642億元，漲幅高達55%；其次是華碩的2172億元，也較去年同期的1381億元大增57%。

這些數字背後代表的警訊是：PC品牌與電子代工廠的庫存若要消化至健康水位，需要一段長時間，現階段向上游零組件的拉貨力道勢將趨緩，甚至「喊卡」。

為此，《財訊》針對主要PC供應鏈財報進行盤點，數字顯示，上半年庫存周轉天數均已偏高，連帶也拖累營業現金流大減甚至轉負，這些財報數字也預示高庫存「重災區」，第4季業績充滿隱憂。

例如，面板雙虎之一的群創，第2季庫存周轉天數已逼近70天，而在去年第1季PC銷售高峰期間，只有44天；而來自營運的淨現金流入，去年第1季約190億元，今年第2季只有1.81億元。又如記憶體IC廠晶豪科，庫存周轉天數從去年第1季的134天，大幅增加到今年第2季的180天，營業現金流則從去年第1季的13.8億元淨流入，變成今年第2季淨流出8.1億元。

《財訊》分析，庫存水位過高，在需求不振的情況下，接下來存貨跌價損失也是不小的壓力。根據市調機構TrendForce顯示，PC用DRAM報價，相較於第2季，第3季DDR5的跌價幅度將更大於DDR4，達16~20%；而第4季二者較第3季的跌價幅度預測，也會再下修13~18%。

就面板來看，今年以來跌幅雖有趨緩，但仍持續下跌趨勢；9月各式PC主流面板價格，較上1個月小跌0.4~1.6%不等。記憶體與面板報價續跌，恐怕業績也難有樂觀表現。

那麼，PC高庫存風暴何時會趨緩？「庫存的消耗至少要到明年的第1季底，若消費市場還沒提振的話，有可能會延續下去。」1位PC品牌廠高層透露。如此看來，PC高庫存風暴，至少要延續至2023年上半年。

市場需求 期待明年下半年

《財訊》報導指出，這其中一大關鍵是市場需求何時回溫。資策會產業情報研究所產業顧問魏傳虔預期，從品牌與供應鏈廠商的說法觀察，明年下半年甚至要到第4季，市場需求才有好轉的機會。