幫屋主售屋是房仲日常工作，但信義房屋文湖國小店主任陳柏禕接到的委託卻很特別，不僅一棟房屋有8個所有權人，從出售意願乃至於對價格的期待都不同，還涉及海外授權、土地法、監護宣告手續等諸多層面。因為如此，即使早已找到買方並順利簽約，陳柏禕仍花了長達1年半，協助買賣雙方辦理各種手續；用心、耐心的服務，讓經常意見不一的8位屋主難得在交屋當天「取得共識」，不僅和陳柏禕一起拍合照，還不約而同打電話到總公司表達感謝之意！

還在菜鳥時期的陳柏禕，有天接到一通來電，對方表明有售屋意願，但不諱言「這個案子可能會有點複雜」，萬萬沒想到的是，複雜程度遠超出所有人想像。

原來，這棟房子由8個兄弟姊妹一起繼承，礙於家人間對出售房屋的意願、開價，甚至是出售價金的分配，都有不同想法，過去兩度想委託房仲出售卻都沒成功。這次，考量到其中兩人長期住在療養院，其他家人再也無力負擔，真的必須得把房子賣掉，才專任委託給信義房屋協助。

了解售屋緣由後，第一步要先拿到售屋委託書，其中6人雖然願意，對價格的意見卻不同，還有人住在國外，「為了拿到委託書，就先花了1個多月！」但是，還有2人不同意，這就涉及到《土地法》34條之1的規定，釐清相關法規後，才能進入售屋流程。

信義房屋文湖國小店主任陳柏禕（右）退伍後第一份工作就加入信義房屋，在服務客戶及社區的過程中，每天都在學習新知識。（圖/信義房屋提供）

透過信義房屋其他分店的協助，房子順利找到買方，但就在辦理過戶流程時，地政機關承辦窗口卻又提到，其中1人因為精神狀況住在療養院，必須先向法院聲請「監護宣告」，確認其無行為能力，其他人才能替他行使是否售屋的決定權利。於是，陳柏禕又花了近1個月，協助找律師擬定相關文件、跑法院。

波折的故事還不只如此。今年初，法院終於傳來消息，但卻只做出「輔助宣告」的裁定；換言之，房仲人員與其家人仍然必須向本人確認，是否要行使「優先承購權」，如果放棄，才可以繼續進行後續流程。為此，陳柏禕與店長南下苗栗療養院多次，終於完整所有的手續，得以進入法院提存、交屋等階段。

陳柏禕說，就這樣，買賣雙方簽約成交1年半後，這棟總價1000多萬的房子，終於在9月份順利交屋。回顧這段歷程，他坦言，中間難免不耐煩、不知所措，也有許多人勸他，乾脆鼓勵雙方解約比較省事，幸虧有店長、同事、公司資源提供協助與必需的諮詢；最重要的是，「客戶之前已經把繼承來的財產拿去照顧療養院的家人，如果這次不幫忙把這棟房子賣掉，他們就沒有餘力繼續負擔照顧費用」，加上這麼複雜的案子，別說其他房仲，就連地政機關也都不太想承辦，所以，即使中間過程再波折、再耗時，他都想完成這次的委託，幸好最後也終能圓滿交屋！

信義房屋以居住生活第一品牌為目標，整合客服、IT、住生活、信義居家、信義代書等部門，期盼透過更全方位的服務，使「好交易」進一步成為「好生活」；此外，在人才培育部分，信義房屋也堅持尋找沒有房仲經驗、大學畢業的人才加入，為的是將「先義後利」、「該做的事，說到做到」等企業核心理念，以及房仲經紀人員所需具備的專業知能完整灌輸、建立，提供買賣雙方最值得信賴的服務品質，成就每個客戶的家業夢想。