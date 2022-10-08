大陸今年8月初以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為由，一連多天在台灣周邊海域實施軍演，台海情勢升溫。作為全球晶片供應重鎮，地緣政治隱憂讓晶片行業開始討論應變計畫分散風險的可能，但業界高管坦言，全球能難以擺脫對台晶片的依賴，除了無法找到台積電以外的先進技術外，尤其與美國等國家的高成本對比更是如此。

15名半導體業高管接受路透社採訪表示，已經有部分公司開始制定計畫，尋找台灣以外的晶片產能，作為應對潛在衝突的應變措施。

高管們表示，雖然過去台海緊張局勢不時會升溫，但8月裴洛西訪台後的軍演令人感到不安。這些高管要求匿名以避免影響公司與大陸的關係。

台灣佔全球大部分先進晶片產能，從洗衣機到汽車甚至是軍事設備都需用到晶片，重要程度讓地緣政治風險難以忽視。高管們說，「世界很難快速擺脫對台灣先進晶片的依賴，但行業所面對的地緣政治風險正在增加」。

國際半導體產業協會（SEMI）台灣區總裁曹世綸（Terry Tsao）表示，現在大家都在討論業務連續計畫，「其中一小部分近期才開始制定計畫，據我所知，大多是外國企業」。台灣美國商會在裴洛西訪台一周後的調查，有40%受訪者表示正在修改或準備修改在台灣的應變計畫和持續營運計畫。

一家有在台業務的大型外商晶片高管表示，已經有客戶詢問過公司的業務連續計畫，事後他們也回頭詢問台灣供應商相同的問題。

路博邁（Neuberger Berman）資深分析師侯明孝指出，裴洛西訪台之後，西方客戶對產能過於集中台灣表達擔憂，「他們沒有要求馬上採取行動，但已經在討論」。而另一名在台灣以外也有設廠的外國晶片公司高管表示，裴洛西訪台後，有許多公司與他討論有關替代方案的事情。

這位高管說，這些客戶計畫採用舊製程技術的晶片，因為在最先進製程方面，除了台積電以外，沒有第二個選擇。高管們也一致認為，台灣半導體產業的效率很難複製，尤其與美國等國家的高成本比較。