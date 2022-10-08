美國今天將長江存儲科技公司等31家中國企業添加到「未經核實清單」中，這些企業是美國官員無法核實的實體，無法證實它們是否具有負責任處理敏感科技出口的可信度。

路透社報導，美國同時將9個實體剔除在這份「未經核實清單」（Unverified List，UVL）外，包括藥明生物（Wuxi Biologics）。對於這家為阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）製造COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗成份的公司而言，這是個好消息。

藥明生物2月間被添加到名單上後，股價曾暴跌。

美國出口商若要將商品出口到名單上的公司，必須進行較多的審慎調查，同時可能必須申請較多許可證。列入「未經核實清單」也可能是登上美國商務部更為嚴格貿易黑名單的前奏。

2016年創立的長江存儲是快閃記憶體（NAND）製造業的一股新興勢力，外界認為，這家公司為美國國家安全和晶片業者構成了與日俱增的威脅。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1111007